Четырехлетний ребенок едва не спалил квартиру, играя с зажигалкой

В Нижнеудинске из-за детской шалости едва не сгорела квартира, ребенок играл с зажигалкой и поджег матрас. Об этом сообщает МЧС Иркутской области.

Возгорание произошло в многоэтажке по улице Знаменской, мать четырехлетнего мальчика находилась на кухне и почувствовала запаха дыма. В одной из комнат горел матрас. Огонь потушили соседи еще до приезда пожарных. Из задымленного подъезда спасателям пришлось эвакуировать 14 человек.

Выяснилось, что пока женщина отвлеклась на домашние дела, ее четырехлетний сын нашел зажигалку и случайно устроил поджог. Пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде мать и трое детей пострадали из-за пожара в квартире, который устроил младший ребенок. 37-летнюю женщину, шестилетнюю девочку и 12-летнего мальчика спасли с помощью пожарной лестницы. Еще одного ребенка — трехлетнего мальчика — нашли в комнате без сознания, от огня он пытался спрятаться под кроватью и отравился продуктами горения. По предварительной информации, причиной пожара стала детская шалость, младший ребенок проснулся раньше всех, нашел зажигалку и случайно поджег вещи.

Ранее в Костроме ребенок поставил в шкаф горящую свечу и сжег квартиру.