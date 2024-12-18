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Самый северный хоккейный клуб выиграл красноярское дерби ВХЛ

ХК «Норильск» победил в красноярском дерби ВХЛ

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Фотограф Сергей Лютых

Хоккейный клуб «Норильск» победил в красноярском дерби Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) против ХК «Сокол» со счетом 5:3, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Как отметил главный тренер ХК «Норильск» Владимир Гусев, хоккеисты провели хороший первый период, забив 4 шайбы.

«Концовка получилась нервозная, когда мы пропустили третью шайбу», — отметил Гусев.

После победы в дерби ХК «Норильск» поднялся на 10 место в турнирной таблице ВХЛ.

«Морозное дерби» Красноярского края между «Норильском» и «Соколом» прошло 17 декабря во дворце спорта «Арктика».

Напомним, ХК «Норильск» проводит второй сезон в ВХЛ. Команда дебютировала в лиге в сентябре 2023 года и сразу вышла в плей-офф.

Ранее, в апреле 2023 года, президент «Норникеля» Владимир Потанин объявил о создании на Таймыре профессиональной хоккейной команды.

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