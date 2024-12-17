В подмосковных парках провели мероприятия в честь Дня чая

Более 29 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили мероприятие «Парки. Баранки», которое провели в более чем 90 парках региона в честь международного Дня чая 14 декабря, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках Дня чая в парках провели ярмарки, концерты и другие активности. Также желающих угощали чаем из самоваров и баранками.

В парке культуры и отдыха в Жуковском для гостей провели игру-квест «Вместе с чаем не скучаем» и творческие мастер-классы по изготовлению открыток.

В парке Щелково организовали самоварную станцию, в Домодедово открыли резиденцию Деда Мороза, а в Красногорске прошла выставка чайных историй и Северное шоу.

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).