Стал известен состав жюри премии «НПБК. Эффективность»

Организаторы объявили состав жюри VIII премии «НПБК. Эффективность», сообщает пресс-служба премии.

Жюри поделили на два отдельных совета: для маркетинговых коммуникаций и для технологических решений.

Как рассказала корпоративный директор по маркетингу медиахолдинга Independent Media Ольга Боброва, премия стала важным драйвером индустрии.

«На мой взгляд, это уже своеобразное «место силы» для индустрии и идеальная площадка для нетворкинга», — сказала она.

Оценивать проекты будут владельцы и топ-менеджеры крупнейших российских компаний и игроков медиарынка.

В состав жюри направления «Маркетинговые коммуникации» вошли различные эксперты отрасли, среди которых директор по стратегии СберСеллера Евгения Лысенко, директор по внешним коммуникациям Rambler&Co Виктория Джигкаева и другие.

В состав жюри направления «Технологические коммуникации» вошли head of Digital, OMODA&JAECOO Вячеслав Глебов, руководитель по поддержке маркетинговых продуктов Билайн adtech Денис Гнатенко и другие.

С полным списком экспертов можно ознакомиться на официальном сайте.

Напомним, главная цель премии «НПБК. Эффективность» — определить лучших маркетологов и отметить эффективную деятельность агентств, брендов и медиа, сформировав единый рейтинг лучших маркетинговых практик. Генеральным стратегическим партнером премии выступает медиахолдинг Rambler&Co.