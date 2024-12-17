Выпускник «Лидеров России» предложил развивать торговые отношения с Нигерией

Россия может стать полноправным игроком западноафриканского рынка зерновых, заявил полуфиналист третьего сезона «Лидеров России» Максим Петров, возглавляющий торговое представительство в Нигерии, сообщает пресс-служба конкурса управленцев.

Он отметил, что Нигерия входит в экономическое сообщество стран Западной Африки.

«Фактически, это наши потенциальные потребители, поэтому приоритет Торгового представительства на ближайшие 2 года – развитие логистической и перерабатывающей инфраструктуры», — сказал он.

По словам Петрова, бизнес в Нигерии открыт к взаимодействию с компаниями из России.

«Есть возможность существенно превысить показатели прошлого года по зерновым и удобрениям. Также есть перспективные направления из Нигерии, среди которых орехи, кунжут и специи», — добавил он.

Также Петров напомнил, что Россия входит в первую десятку стран для внешней торговли Нигерии.

Напомним, конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. По итогам пяти сезонов на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок со всей России и из 150 стран мира.