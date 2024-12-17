Ozon fresh угостил несколько сотен курьеров Москвы и Подмосковья

Ozon fresh в честь Дня курьера запустил брендированный фудтрак по дорогам Москвы и Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В рамках акции, которая проходила с 14 по 17 декабря, фудтрак курсировал по семи локациям и угощал курьеров чаем, фирменной выпечкой и сэндвичами от фабрики-кухни Ozon fresh. Всего накормить удалось несколько сотен курьеров.

«Курьеры — главная движущая сила любого сервиса доставки. В холодный сезон из-за непогоды нагрузка на них становится еще выше. В эти дни Ozon fresh поддержал не только своих партнеров, но и курьеров других компаний, предоставив им возможность сделать паузу, отдохнуть и перекусить», — говорится в сообщении.

Отмечается, что фудтрак ежедневно работал в районах с активным потоком курьеров. Его маршрут проходил через популярные локации Москвы, а также города Подмосковья – Мытищи, Реутов, Люберцы.

«Благодаря курьерам тысячи наших клиентов получают заказы вовремя. Мы искренне благодарим наших курьеров-партнеров за вклад в развитие сервиса, особенно в зимние месяцы, когда погодные условия становятся еще сложнее. Наш спецпроект с фудтраком и яркой наружной рекламой в Москве и Санкт-Петербурге стал способом сказать «спасибо» каждому из них», — рассказал директор департамента производственных операций и логистики Ozon fresh Алексей Цырулин.

Как уточнили в компании, запуск фудтрака стал еще одним шагом Ozon fresh в поддержку сотрудников и партнеров логистической отрасли.

Кроме того, помимо угощений, компания запустила для курьеров конкурс в социальных сетях, специальными призами которого станут электровелосипед, павербанк и умная колонка. Для участия было необходимо сфотографироваться с фудтраком и опубликовать фото в своем профиле. Итоги конкурса будут подведены 23 декабря.