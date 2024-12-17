Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ozon fresh угостил несколько сотен курьеров Москвы и Подмосковья

Ozon fresh в честь Дня курьера провел праздничную акцию в Москве

close
Ozon fresh

Ozon fresh в честь Дня курьера запустил брендированный фудтрак по дорогам Москвы и Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В рамках акции, которая проходила с 14 по 17 декабря, фудтрак курсировал по семи локациям и угощал курьеров чаем, фирменной выпечкой и сэндвичами от фабрики-кухни Ozon fresh. Всего накормить удалось несколько сотен курьеров.

«Курьеры — главная движущая сила любого сервиса доставки. В холодный сезон из-за непогоды нагрузка на них становится еще выше. В эти дни Ozon fresh поддержал не только своих партнеров, но и курьеров других компаний, предоставив им возможность сделать паузу, отдохнуть и перекусить», — говорится в сообщении.

Отмечается, что фудтрак ежедневно работал в районах с активным потоком курьеров. Его маршрут проходил через популярные локации Москвы, а также города Подмосковья – Мытищи, Реутов, Люберцы.

«Благодаря курьерам тысячи наших клиентов получают заказы вовремя. Мы искренне благодарим наших курьеров-партнеров за вклад в развитие сервиса, особенно в зимние месяцы, когда погодные условия становятся еще сложнее. Наш спецпроект с фудтраком и яркой наружной рекламой в Москве и Санкт-Петербурге стал способом сказать «спасибо» каждому из них», — рассказал директор департамента производственных операций и логистики Ozon fresh Алексей Цырулин.

Как уточнили в компании, запуск фудтрака стал еще одним шагом Ozon fresh в поддержку сотрудников и партнеров логистической отрасли.

Кроме того, помимо угощений, компания запустила для курьеров конкурс в социальных сетях, специальными призами которого станут электровелосипед, павербанк и умная колонка. Для участия было необходимо сфотографироваться с фудтраком и опубликовать фото в своем профиле. Итоги конкурса будут подведены 23 декабря.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами