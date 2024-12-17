В Новосибирске неизвестный мужчина преследовал двух школьников

В Новосибирске двое школьников спаслись от преследовавшего их мужчины, забежав в магазин, злоумышленник заявил, что ему не хватает женского внимания. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в микрорайоне ОбьГэс, напуганные брат и сестра 11 и 9 лет забежали в магазин и попросили о помощи. Вслед за ними в помещение торговой точки вошел молодой мужчина, который продолжил приставать к детям.

«Когда продавщица погнала его прочь, мужчина объяснил, что ему не хватает женского внимания. При этом он смотрел на детей и облизывался. Спровадить его помогли угрозы полицией. После этого детей забрала из магазина мама», — рассказала одна из свидетельниц произошедшего.

По словам местных жителей, личность злоумышленника им известна, мужчина проживает вместе с матерью, странное поведение он демонстрирует с детства. Заявление в полицию на него написали родители троих школьников, которые также подверглись домогательствам со стороны соседа.

Ранее в Новороссийске неизвестный приставал на улице к детям и предлагал им прокатиться.