Рождественские ярмарки в Москве назвали способом сохранить многовековые традиции

Рождественские ярмарки в столице в рамках проекта «Зима в Москве» помогают сохранить многовековые традиции, рассказал агентству городских новостей «Москва» москвовед Александр Усольцев.

Он отметил, что традиционно в России Рождество является семейным праздником, а в Новый Год обычно жгут фейерверки и гуляют.

«Все слышали про «Разгульный яр», ресторан «Метрополь», где в начале XX века гуляли купцы. Традиция ярмарок идет сквозь века. Эта традиция является не только развлечением, но и возможностью приобщиться к новой гастрономии и традиционным играм», — рассказал он.

Усольцев отметил, что самая большая ярмарка с различными сувенирами традиционно проходила на Красной площади.

«На Болотной площади была более продовольственная ярмарка, а на Красной площади продавали сувениры, игрушки и другие новогодние вещи», — сказал он.

Также москвовед назвал основные традиции новогоднего стола в России.

«До революции обязательно были мясные блюда и фрукты. Холодец и оливье стали популярны только в советское время. Та же история и с шампанским», — рассказал он.

Напомним, в этом году рождественские ярмарки в столице проходят в рамках проекта «Зима в Москве». Для москвичей до 28 февраля на различных площадках будут проводить различные активности, среди которых ледовые шоу, катание на коньках и другие.