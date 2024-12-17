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Приятель с сайта знакомств выманил у россиянки 2,7 млн рублей

Жительница Костромы лишилась 2,7 млн рублей, поверив приятелю с сайта знакомств

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Shutterstock

В Шарье мошенник с сайта знакомств обманул девушку и выманил у нее более двух миллионов рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 20-летняя девушка, потерпевшая сообщила, что перевела своему новому знакомому более 2 млн рублей. Выяснилось, что девушка познакомилась с молодым человеком в сети, между ними завязалась переписка и романтические отношения.

Спустя некоторое время новый возлюбленный попросил у нее денег в долг, получив 700 тысяч, злоумышленник приехал к потерпевшей в гости, провел с ней время, и пообещав жениться, уехал. В течение длительного времени девушка переводила кавалеру деньги, а затем молодой человек внезапно исчез.

Правоохранители установили, что за мошеннической схемой стояли двое приятелей, которые вели с ней переписку и выманивали деньги. Полученные средства они делили между собой и тратили на личные нужды.

«Один из них обставлял и оснащал квартиру, второй делал дорогие подарки, в том числе технику и украшения, своей настоящей возлюбленной. Кроме того, молодые люди купили за счет средств, полученных преступным путем, автомобили и обновили смартфоны до последних моделей», — сообщили в МВД.

Аферистов удалось задержать, вещи, приобретенные на деньги потерпевшей, изъяты. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые заключены под стражу.

Как аферистам удается обманывать сотни тысяч россиян под видом сотрудников силовых структур и в чем секрет их манипуляций, расскажет документальный фильм «На крючке». Проект доступен на платформе Okko.

Ранее россиянин выманивал деньги у девушки с сайта знакомств ради азартных игр.

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