Приятель с сайта знакомств выманил у россиянки 2,7 млн рублей

В Шарье мошенник с сайта знакомств обманул девушку и выманил у нее более двух миллионов рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 20-летняя девушка, потерпевшая сообщила, что перевела своему новому знакомому более 2 млн рублей. Выяснилось, что девушка познакомилась с молодым человеком в сети, между ними завязалась переписка и романтические отношения.

Спустя некоторое время новый возлюбленный попросил у нее денег в долг, получив 700 тысяч, злоумышленник приехал к потерпевшей в гости, провел с ней время, и пообещав жениться, уехал. В течение длительного времени девушка переводила кавалеру деньги, а затем молодой человек внезапно исчез.

Правоохранители установили, что за мошеннической схемой стояли двое приятелей, которые вели с ней переписку и выманивали деньги. Полученные средства они делили между собой и тратили на личные нужды.

«Один из них обставлял и оснащал квартиру, второй делал дорогие подарки, в том числе технику и украшения, своей настоящей возлюбленной. Кроме того, молодые люди купили за счет средств, полученных преступным путем, автомобили и обновили смартфоны до последних моделей», — сообщили в МВД.

Аферистов удалось задержать, вещи, приобретенные на деньги потерпевшей, изъяты. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые заключены под стражу.

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