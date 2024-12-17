Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин попросил жену оговорить его, чтобы попасть за решетку из-за нехватки денег

Красноярка обвинила экс-супруга в краже по его просьбе и сама угодила под суд

close
Depositphotos

Жительница Красноярска обвинила экс-супруга в краже по его просьбе и сама оказалась под следствием. Об этом сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В августе красноярка обратилась в дежурную часть с заявлением о краже денежных средств. Женщина, предупрежденная об уголовной ответственности за ложный донос, пояснила, что бывший гражданский супруг украл у нее 3 тыс. рублей, когда она была в торговом центре. На предполагаемое место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая не смогла найти подтверждений ее показаниям.

Выяснилось, что в действительности кражи не было и заявительница оговорила бывшего возлюбленного по его же просьбе. Тот признался, что таким способом хотел попасть в СИЗО, так как у него не было жилья и денег на продукты питания. В итоге уголовное дело о заведомо ложном доносе возбудили против обоих бывших сожителей, в ближайшее время они предстанут перед судом.

Ранее россиянка разбила рукой оконное стекло и обвинила в травмах сожителя, чтобы ему отомстить.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами