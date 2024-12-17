Россиянин попросил жену оговорить его, чтобы попасть за решетку из-за нехватки денег

Жительница Красноярска обвинила экс-супруга в краже по его просьбе и сама оказалась под следствием. Об этом сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В августе красноярка обратилась в дежурную часть с заявлением о краже денежных средств. Женщина, предупрежденная об уголовной ответственности за ложный донос, пояснила, что бывший гражданский супруг украл у нее 3 тыс. рублей, когда она была в торговом центре. На предполагаемое место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая не смогла найти подтверждений ее показаниям.

Выяснилось, что в действительности кражи не было и заявительница оговорила бывшего возлюбленного по его же просьбе. Тот признался, что таким способом хотел попасть в СИЗО, так как у него не было жилья и денег на продукты питания. В итоге уголовное дело о заведомо ложном доносе возбудили против обоих бывших сожителей, в ближайшее время они предстанут перед судом.

Ранее россиянка разбила рукой оконное стекло и обвинила в травмах сожителя, чтобы ему отомстить.