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Российские врачи удалили пациентке гигантскую опухоль почки

В Новосибирске врачи спасли 37-летнюю пациентку с гигантской опухолью почки

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Unsplash

Врачи Новосибирской областной больницы прооперировали 37-летнюю пациентку с гигантской опухолью почки. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

По словам врачей, женщина обратилась за помощью в мае 2024 года, когда ее стал беспокоить дискомфорт в правой половине живота. В августе ей диагностировали онкологическое заболевание с метастазами в позвоночнике. Многие специалисты отказывались оперировать пациентку из-за сложности случая, но хирург Мехрожиддин Бобоев решил рискнуть и помочь сибирячке.

«Была вероятность, что опухоль проросла в печень. Также в опухолевый процесс оказались вовлечены крупные кровеносные сосуды. В таких случаях вероятность угрожающего жизни кровотечения во время хирургического вмешательства крайне высока. И все-таки, учитывая молодой возраст женщины и то, что у нее трое детей, младшему из которых всего год, мы приняли решение попытаться ей помочь», — рассказал оперирующий врач.

Во время операции медики удалили не только опухоль весом 7,7 килограмма, но и саму почку, а также желчный пузырь.

По словам медиков из областной клиники, они сделали все возможное, чтобы спасти женщину. Теперь ей предстоит дальнейшая терапия, назначенная онкологами.

Ранее в Подмосковье врачи спасли ребенка с аномальной опухолью челюсти.

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