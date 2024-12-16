В Костроме ребенок поставил в шкаф горящую свечу и сжег квартиру

В Костроме несовершеннолетний сжег квартиру, играя со свечой. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Пожар в квартире многоэтажки по улице Беговая произошел 15 декабря вечером. На момент прибытия огнеборцев подъезд был сильно задымлен, из дома эвакуировали 30 человек. За полчаса пожарным удалось потушить возгорание.

Выяснилось, что причиной пожара в одной из квартир стала детская шалость. Несовершеннолетний мальчик зажег свечу и поставил ее в шкаф. Когда отец зашел проверить сына, уже горели вещи. Мужчина вызвал пожарных и вывел на улицу мальчика и пожилого родственника, проживавшего с ними. Пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде мать и трое детей пострадали из-за пожара в квартире, который устроил младший ребенок. 37-летнюю женщину, шестилетнюю девочку и 12-летнего мальчика спасли с помощью пожарной лестницы. Еще одного ребенка — трехлетнего мальчика — нашли в комнате без сознания, от огня он пытался спрятаться под кроватью и отравился продуктами горения. По предварительной информации, причиной пожара стала детская шалость, младший ребенок проснулся раньше всех, нашел зажигалку и случайно поджег вещи.

Ранее в Самарской области семилетняя девочка подожгла матрас и устроила пожар в квартире.