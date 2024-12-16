Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Красноярске внучка опустошила сейф деда и украла драгоценности

В Красноярске будут судить девушку за кражу золота у пожилого родственника

close
Depositphotos

Жительница Красноярска вместе с подругой опустошила сейф пожилого родственника, злоумышленницы похитили у мужчины шкатулку с украшениями. Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 70-летний красноярец. Пенсионер сообщил, что из сейфа в его квартире пропала шкатулка с драгоценностями и слиток золота. О том, что пожилой человек хранит дома золото, знала только внучка потерпевшего.

В ходе допросов она попыталась обвинить в краже свою подругу, которая временно проживала с ней. Однако выяснилось, что кражу она совершила вместе с приятельницей, воспользовавшись отсутствием деда, они похитили кольца, цепочку и слиток из шкатулки и вернули ключ от сейфа на место.

Имущество злоумышленницы сдали в ломбард. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Обвиняемым может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Москве 17-летний юноша украл у родственницы ювелирные украшения и сдал их в ломбард, вырученные средства он проиграл в онлайн-казино. Молодой человек жил в одной квартире с бабушкой на Волоколамском шоссе. В один из дней, когда пожилой женщины не было дома, он собрал все украшения пенсионерки в рюкзак и сдал их в ломбард. Пенсионерка оценила ущерб в 10 млн рублей.

Ранее в Подмосковье 14-летний подросток украл у отца сейф со сбережениями и угнал его иномарку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами