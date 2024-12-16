В Красноярске внучка опустошила сейф деда и украла драгоценности

Жительница Красноярска вместе с подругой опустошила сейф пожилого родственника, злоумышленницы похитили у мужчины шкатулку с украшениями. Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 70-летний красноярец. Пенсионер сообщил, что из сейфа в его квартире пропала шкатулка с драгоценностями и слиток золота. О том, что пожилой человек хранит дома золото, знала только внучка потерпевшего.

В ходе допросов она попыталась обвинить в краже свою подругу, которая временно проживала с ней. Однако выяснилось, что кражу она совершила вместе с приятельницей, воспользовавшись отсутствием деда, они похитили кольца, цепочку и слиток из шкатулки и вернули ключ от сейфа на место.

Имущество злоумышленницы сдали в ломбард. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Обвиняемым может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Москве 17-летний юноша украл у родственницы ювелирные украшения и сдал их в ломбард, вырученные средства он проиграл в онлайн-казино. Молодой человек жил в одной квартире с бабушкой на Волоколамском шоссе. В один из дней, когда пожилой женщины не было дома, он собрал все украшения пенсионерки в рюкзак и сдал их в ломбард. Пенсионерка оценила ущерб в 10 млн рублей.

Ранее в Подмосковье 14-летний подросток украл у отца сейф со сбережениями и угнал его иномарку.