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В Петербурге собака спасла мужчину, замерзавшего на льду реки

В Петербурге пес во время прогулки спас замерзавшего человека

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Телеграм-канал «Питерская Хроника»

Спаниель по кличке Чарли увидел на льду реки замерзавшего мужчину и привлек внимание хозяйки, которая обратилась в экстренные службы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Питерская хроника».

Инцидент произошел на Ленинском проспекте, петербурженка прогуливалась с собакой вдоль берега реки, когда русский спаниель по кличке Чарли начал вести себя беспокойно. Собака принялась лаять и привлекать внимание хозяйки. Женщина заметила, что внимание питомца привлек мужчина, неподвижно лежавший на льду.

По данным «78.ru», прохожая вызвала экстренные службы, замерзавшего удалось спасти. Он госпитализирован с обморожением.

До этого сообщалось, что в Калининграде женщина провела в ледяной воде 10 минут, спасая свою собаку. 54-летняя калининградка гуляла со своим доберманом на острове Канта, пес оказался в воде. Недолго думая, хозяйка нырнула в реку, чтобы помочь животному выбраться. Она вытолкнула собаку на берег, а сама осталась стоять по грудь в воде. Через три минуты на место прибыли спасатели, которых вызвали очевидцы, ей спустили лестницу, за которую затем вытащили на берег. После этого пострадавшую передали врачам скорой помощи.

Ранее в Архангельской области пенсионер спасал свою собаку и провалился под лед.

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