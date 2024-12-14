Подмосковные спортсмены заработали 2 серебра и 3 бронзы на всероссийских соревнованиях

Спортсмены из Московской области заработали 2 серебряные и 3 бронзовые медали на всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту «Памяти Б. И. Шавырина», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Спортсменка Елена Еранина заработала серебро, а Анастасия Семенова бронзу на дистанции 3 000 м среди женщин.

Конькобежец Илья Иванов заработал серебро на дистанции 5 000 м среди мужчин, Ирина Кузнецова — бронзу на дистанции 500 м среди женщин, а Михаил Казелин — бронзу на дистанции 500 м среди мужчин.

Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Памяти Б. И. Шавырина» проходили с 10 по 13 декабря 2024 года в Коломне.