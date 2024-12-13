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Петербурженка заявила об изнасиловании, пытаясь избавиться от надоевших гостей

В Петербурге женщина вызвала к себе полицию, чтобы прогнать засидевшихся гостей

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Shutterstock

В Петербурге женщина заявила в полицию об изнасиловании, так как гости отказывались уходить. Об этом сообщает «Фонтанка».

Ночью 13 декабря 37-летняя жительница Выборгского района позвонила в дежурную часть и сообщила, что ее изнасиловал знакомый. Правоохранители приехали по адресу и выяснили, что заявка была ложной.

Хозяйка квартиры призналась, что соврала, чтобы избавиться от нежелательной компании. Вечернее застолье затянулось, но знакомые мужчины отказывались уходить. Звонок в полицию подействовал на гостей, в итоге они покинули помещение еще до приезда стражей порядка.

Заявительница подчеркнула, что противоправных действий сексуального характера в ее отношении никто не совершал. Ей грозит административная ответственность за заведомо ложный вызов.

Ранее россиянка потратила деньги на ставки и выдумала похитителя, чтобы оправдаться перед мужем.

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