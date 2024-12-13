В Херсонской и Запорожской областях высадили молодые деревья

День Конституции в Херсонской и Запорожской областях отметили раздачей плодовых саженцев и высадкой деревьев а рамках акций «Сохраним лес» и «Сад памяти», сообщили организаторы.

«В этом году мероприятия Программы экогуммиссий распространились на все четыре исторических региона. Реализовывать пункты программы, безусловно, было бы невозможно без сильной поддержки на местах. Мы благодарим руководство каждого из четырех субъектов, а также представителей Минприроды и профильных ведомств за помощь в организации и проведении всех мероприятий гуммиссий», – сказал генеральный директор АНО «Сад Памяти» Элмурод Расулмухамедов.

Херсонская область провела высадки акции сразу на нескольких локациях — в Новотроицком и Скадовском районе. Накануне в рамках экологических гуманитарных миссий новые сосны и ели появились в селе Приморском – в детском саду «Золотая рыбка» и у памятника ветеранам ВОВ. Десятки туй высадили в Новоукраинке у монумента народному артисту СССР Евгению Матвееву.

В Запорожской области при поддержке регионального Минприроды высадки в рамках акции «Сохраним лес» провели в Токмаке, Бердянске, Мелитополе, Приморске.

Разработать и реализовать Программу направления в новые регионы России экологических гуманитарных миссий и подготовки кадров для органов государственной власти на 2023–2025 годы поручил Президент РФ Владимир Путин. В 2023 году мероприятия Программы прошли ЛНР и ДНР. В текущем году активности распространятся также на Запорожскую и Херсонскую области.