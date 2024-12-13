Более 180 лыжных трасс будут работать зимой в Подмосковье

В Московской области этой зимой организуют 184 лыжные трассы, общая протяженность которых будет более 900 км, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

Как отметил зампредседателя правительства, министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, 60 трасс будут в парках региона.

«Трассы оборудуют всем необходимым для комфортного отдыха и катания, включая пункты продажи, раздевалки, точки питания и другие удобства», — сказал он.

Хайкин добавил, что в регионе уже открыли 21 лыжную трассу.

Первую лыжную трассу в этом зимнем сезоне открыли в Истре 30 ноября. На сегодняшний день для катания там доступны трассы до 7км, а зимой общая протяженность трасс составит 18 км.

Как отметил министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов, на лыжных маршрутах также будут проводить различные мероприятия, среди которых тренировка с победителем этапа кубка мира, чемпионом России Михаилом Дегтяревым.

Самая длинная лыжная трасса длиной 38 км расположится на территории Дмитровского округа.

Спортивно-массовые мероприятия зимнего сезона в Московской области проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».