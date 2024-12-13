Эксперты обсудили создание Национального правозащитного комитета

В ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная созданию международной правозащитной организации в рамках БРИКС АНО «Национальный правозащитный комитет» (НПК). Приглашенные эксперты поговорили о целях и задачах новой организации, специфике работы мультиязычного мониторингового правозащитного портала, а также о ситуации с правами человека в США.

«НПК, в первую очередь, создан для работы внутри страны, и я надеюсь, он станет частью большой организации БРИКС и войдет как один из учредителей в международную структуру. НПК включил в свой совет большое количество известных российских правозащитников. На официальном сайте, который откроется в январе следующего года, можно будет ознакомиться с составом совета.

Мы накопили достаточный опыт и пригласили к сотрудничеству экспертов, правозащитников, активистов, общественных деятелей, деятелей культуры, искусства и многих других уважаемых коллег, которые могут привнести практическое применение того бэкграунда, который они набрали за долгие десятилетия своей правозащитной работы», — подчеркнул председатель АНО «Национальный правозащитный комитет», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Ионов.

Он также отметил, что институты общественного контроля в России — одни из самых лучших в мире. Ранее идею создания международной правозащитной организации в рамках БРИКС одобрил президент России Владимир Путин на встрече с СПЧ.