«Роснефть» поддержала современным оборудованием студентов главного вуза Югры

В Многопрофильном колледже Югорского государственного университета в рамках соглашения между «Роснефтью» и правительством ХМАО-Югры оборудовали две учебные лаборатории. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что реализацией проекта занималась компания «Самотлорнефтегаз», входящая в нефтедобывающий комплекс «Роснефти»

«Учебная «Лаборатория оценки химико-физического качества нефти и газа» по своему оснащению максимально приближена к испытательным химико-аналитическим лабораториям, действующим на Самотлорском месторождении. Она укомплектована наборами цифровых приборов для измерения плотности, молекулярной массы, фракционного состава нефтесодержащей жидкости и другим современным аналитическим оборудованием», — говорится в сообщении.

Кроме того, ее оборудовали специальной промышленной мебелью, а также установили шкафы с системой приточно-вытяжной вентиляции, что позволит обеспечить безопасность учащихся

В свою очередь, вторую лабораторию, где будут обучаться студенты специальности «Переработка нефти и газа», оборудовали тренажером установки первичной подготовки нефти и виртуальным учебным комплексом с трехмерными моделями каталитического крекинга. Помимо этого, в помещении создали современное коммуникационное пространство.

Также «Самотлорнефтегаз» модернизировал блок из трех аудиторий, а также обновил инженерные коммуникации. Отмечается, что лекционный зал на 140 студентов оснастили новым комплексом профессионального мультимедийного оборудования.