Московский конгресс БРИКС назвали важным для отрасли делового туризма России

Международный конгресс Meet Global MICE Congress: BRICS Edition является эффективной площадкой для освещения актуальной повестки отрасли делового туризма. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказал директор ассоциации «Национальное конгресс-бюро» Сагид Заремуков.

По его словам, подобные форумы, на которых проводятся живые встречи и дают возможность для прямых договоренностей, становятся прикладным инструментом для установления прямых контактов российских и зарубежных участников рынка.

«MICE-отрасль является связующим звеном для обоюдовыгодного развития экономик стран и «мягкой силой» для сближения и расширения деловых связей. Деловые мероприятия в современных условиях призваны обеспечить бизнес-коммуникации как для формирования импортозамещения на внутреннем рынке, так и для налаживания деловых связей на новых внешних рынках», — сказал он.

По мнению Заремукова, большое количество участвующих в мероприятии смогут найти точки соприкосновения для реализации совместных проектов.

«Национальное конгресс-бюро», являясь институтом развития отрасли и регионов в направлении событийного и делового туризма, высоко оценивает значимость форума для межрегионального и международного сотрудничества игроков отрасли и субъектов РФ», – подчеркнул он.

Напомним, конгресс Meet Global MICE Congress: BRICS Edition пройдет в Москве с 16 по 17 декабря. Его участниками станут специалисты сферы делового туризма из России, Белоруссии, Казахстана, Бразилии, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики, Эфиопии, Египта, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран.

В программу мероприятия войдут пленарные сессии и деловые переговоры, на которых отечественные и зарубежные компании смогут представить свои проекты и найти партнеров. Регистрация на форум открыта до 13 декабря включительно.