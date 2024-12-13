«Движение Первых» подвело итоги года

Более 9 млн россиян присоединились к «Движению Первых», стало известно «Газете.Ru».

Всего количество участников организации за год выросло почти в 2 раза. На сегодняшний день в 89 регионах России открыты более 48 тыс. первичных отделений «Движения Первых».

Одним из значимых проектов Движения в 2024 году стала военно-патриотическая игра «Зарница 2.0», на которую было подано более 800 тыс. заявок от школьников со всей России.

В 2024 году участники Движения смогли попробовать свои силы в разных сферах и направлениях, среди которых различные патриотические, социальные и культурные проекты, волонтерство, грантовые конкурсы и другие направления.

«Дети получают возможность вместе с друзьями и родителями участвовать в добром и значимом деле. Та энергия, которая дремлет в каждом ребенке, выплескиваются наружу в добрых делах. Дети понимают, что значит забота страны о них на своем личном опыте», — отметила политолог Алена Август.

Например, участники Движения установили рекорд, собрав 20,8 тонн макулатуры в рамках проекта «Благо твори». Также на фестивале «Движения Первых» участники создали самую длинную цепочку рукопожатий, а на конкурсе первичных отделений сделали более 57 тыс. добрых дел.

Активное участие в проектах принимают и родители. С их детьми работают опытные наставники, а все материальные траты берет на себя государство.

Как рассказала мама одного из участников Движения Никиты Машарского из Ноябрьска, сейчас государство стало ближе к детям.

«Мой ребенок решил поступать на государственное муниципальное управление, развивать молодежное направление и учиться этому. А «Движение Первых» — это не просто социальный лифт, это ракета в космос», — рассказала она.

Как показал опрос ВЦИОМ в ноябре 2024 года, о деятельности «Движения Первых» знают 77,2% подростков и детей в России, а также 47,3% взрослых россиян.

Напомним, общероссийское общественно-государственное движение «Движение Первых» было создано 20 июля 2022 года. Цель Движения – содействовать воспитанию детей, организовать досуг детей и молодежи, помочь развиваться и готовить детей к полноценной жизни в обществе. Участниками движения могут стать школьники и студенты в возрасте от 6 до 25 лет.