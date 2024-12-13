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Врач предупредил об опасности купирования симптомов астмы

Врач Авдеев: ингаляторы только повышают риск осложнений астмы

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Depositphotos

Одной из главных опасностей для людей с бронхиальной астмой является злоупотребление скоропомощными ингаляторами для мгновенного избавления от симптомов. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал врач-пульмонолог, директор клиники пульмонологии и респираторной медицины ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главный внештатный пульмонолог Минздрава России, д.м.н., профессор, академик РАН Сергей Авдеев.

Как объяснил врач, вместо противовоспалительных препаратов базовой терапии астматики часто выбирают скоропомощные ингаляторы из-за мгновенных результатов. Однако такой выбор может привести к опасным последствиям для здоровья.

«Астма вызывает хроническое воспаление дыхательных путей, что приводит к приступам удушья, постоянной одышке и непрекращающемуся кашлю. Пациенты, стремясь избавиться от симптомов как можно скорее, используют скоропомощные ингаляторы, они же короткодействующие бронхолитики (КДБА). Но, несмотря на мгновенное облегчение, эти препараты лишь купируют симптомы, не устраняя при этом воспаление в дыхательных путях. Если придерживаться такой терапии постоянно, это приведет к необратимым изменениям в легких и риску серьезных осложнений, в том числе тяжелых обострений заболевания, вплоть до вызова скорой помощи и госпитализации, и даже смертельных исходов», — сказал он.

По словам Авдеева, чем больше человек прибегает к КДБА, тем выше вероятность осложнений. Исследования показывают, что использование 3–5 таких ингаляторов в год увеличивает риск обострений астмы на 26%, 6–10 ингаляторов — на 44%, а более 11 ингаляторов — на 77%.

Врач отметил, что постоянное использование таких ингаляторов может привести к привыканию организма к действующему веществу, и оно не сработает в момент приступа. Именно поэтому Авдеев призывает астматиков придерживаться базисной и комплексной терапии.

«КДБА лишь купируют симптомы, поэтому приоритет в новых клинических рекомендациях отдается препаратам с противовоспалительным действием. Единственный надежный способ избавиться от проявлений заболевания — это обратиться к врачу при малейшем подозрении на астму. Он подберет комбинированный препарат, содержащий длительно действующие бета-2-агонисты и гормоны, благодаря чему обеспечится и противовоспалительный эффект, и расширение бронхов на длительное время. Это поможет снизить частоту обострений и предотвратить развитие болезни», — резюмировал он.

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