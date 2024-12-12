На AI Journey наградили лауреатов национальной премии «Лидеры ИИ»

Трое молодых ученых, пять субъектов РФ и пять отечественных компаний стали лауреатами национальной премии «Лидеры ИИ». Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Отмечается, что церемония награждения прошла 12 декабря на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey. Со списком лауреатов можно ознакомиться на сайте премии.

Первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин напомнил, что награждение премии проводится уже второй год подряд. По его мнению, она становится одним из драйверов развития искусственного интеллекта в стране.

«Чтобы перейти от точечных решений к массовому внедрению, технология должна развиваться на всех уровнях и стадиях. Должны быть исследователи, теоретические разработки которых ложатся в основу ИИ-продуктов и сервисов; предприятия, которые внедряют искусственный интеллект в бизнес-процессы; и регионы, которые встраивают апробированные технологии в процессы оказания услуг гражданам», — сказал он.

Как подчеркнул Ведяхин, когда все три этих компонента постоянно совершенствуются и проактивно взаимодействуют, когда нет барьеров между этими уровнями — тогда государство делает колоссальный рывок и становится одним из ключевых игроков в гонке за лидерство в ИИ.

«Именно такую систему мы в России сейчас выстраиваем. Я поздравляю всех лауреатов, всех лидеров ИИ и желаю им дальнейших успехов, ведь за каждым из представленных проектов стоят благополучие и качество жизни людей»», — добавил он.

В свою очередь, гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко отметил, что премия собрала стабильно высокое число заявок — более 300 проектов от компаний, ученых и регионов.

«Липецкая область, Москва и Тюменская область стали лауреатами второй год подряд. В числе лауреатов проекты, которые успешно развивают ИИ-технологии в здравоохранении, банковской сфере, дизайне и различных отраслях промышленности. Премия становится базой и источником лучших решений на основе ИИ, которые активно внедряются во все сферы жизни», — сказал он.