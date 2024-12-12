Россиянам объяснили, как отличить фейковых продавцов ж/д билетов от настоящих

Часто россияне, желающие купить железнодорожный билет, попадаются на удочку мошенников, создающих фейковые аккаунты и поддельные сайты. Отличить их от настоящих можно по подозрительно низкой цене, рассказал 360.ru руководитель комитета по правовым вопросам Российского союза туриндустрии Георгий Мохов.

Мошенники используют множество схем обмана, среди которых «почетное место» занимают попытки что-то продать – не только билеты, но и, к примеру, бытовую технику. Они создают поддельные интернет-площадки, которые визуально пользователям напоминают настоящие.

«Нужно смотреть внимательно, во-первых, на глубину проработки этих ресурсов. [Фейковый] иногда состоит из одной-двух страниц. Его делают на несколько дней, поэтому он неполноценный», — пояснил специалист.

Также он посоветовал поискать на сайте ошибки, которые могут иногда не броситься в глаза сразу, но стать заметными при детальном изучении. В том числе в адресе сайта не должно быть точек и тире. На страницах мошеннических ресурсов может быть несуществующая информация- например, названия улиц в городе злоумышленники могут написать неверно, указать «кривой» телефон и так далее.

Нельзя бросаться на предложение покупки билета по низкой цене — это «завлекалочка» преступников, которые добиваются эмоциональной реакции пользователя — в таком состоянии он может моментально оплатить заказ, на самом деле отправив деньги на карту мошенника.

Напомним, в этом году перед летним сезоном выросло число мошеннических сайтов, предлагающих услуги бронирования билетов и отелей. При оплате туров, отелей и билетов на летний отдых через поддельные сайты финансы и банковские данные оказываются в распоряжении мошенников. Так, в случае с турагентством россиянам рекомендуют проверить его наличие в Едином Федеральном реестре турагентов.

Ранее мошенники начали продавать билеты на концерт Канье Уэста в Москве.