Продолжается прием заявок на премию «Управление изменениями. Визионеры», которая направлена на выявление лучших национальных практик и проектов, оказывающих устойчивое воздействие на экологию, экономику и общество. Об этом сообщает Коммуникационная платформа +1.

Отмечается, что старт приема заявок прошел 15 октября. Он продлится до 31 января 2025 года.

«Подать заявки на премию могут представители бизнеса, государственных структур, бюджетных учреждений, НКО, СМИ и других организаций, работающих в сфере устойчивого развития и продвижения его практик и продуктов», — говорится в сообщении.

Как уточнили организаторы премии, заявки на участие принимаются в два блока. Так, участники блока «Оценка отчетов компании» смогут получить независимую оценку нефинансовых отчетов по направлениям: экология, экономика, социальная ответственность.

В свою очередь, в блоке «Оценка проектов по направлениям экология, экономика, общество», «Оценка коммуникационных проектов и кампаний» МСП, социальные предприниматели, НКО, СМИ и коммуникационных агентств смогут получить экспертную оценку кейсов и коммуникационных компаний в рамках обмена опытом.

Кроме того, победителей корпоративного блока будет определять аналитический партнер премии рейтинговое агентство АКРА, а победителей второго блока определит экспертное жюри премии.

Отмечается, что эксперты по традиции будут оценивать существенность, инновационность, масштабируемость социального воздействия и устойчивость эффектов от реализации проекта.

Напомним, премия «Управление изменениями. Визионеры» проводится ежегодно с 2018 года. Она стала площадкой обмена опытом в области ответственных практик бизнеса, социальных предпринимателей и НКО и коммуникаций, их продвигающих.