В Подмосковье прошел хоккейный турнир среди женщин

В Домодедово прошел межрегиональный женский хоккейный турнир «Второе дыхание» среди женских команд, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Всего в турнире приняли участие более 200 спортсменок в составах 10 команд из семи городов.

По итогам турнира золото получила ЖХК «Гроза» (признано в РФ иностранным агентом) из Санкт-Петербурга, второе место заняла ЖХК «Королевы льда» из Тулы, а обладательницами бронзы стали спортсменки ЖХК «Вега» из Петрозаводска.

Игры турнира «Второе дыхание» проходили в спортивном комплексе «Легенда» и в новом физкультурно-оздоровительном комплексе площадью свыше 4 тыс. кв. метров, открытом в 2024 году. ФОК расположен на территории стадиона «Авангард» и построен по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».