Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье прошел хоккейный турнир среди женщин

Более 200 спортсменок приняли участие в женском хоккейном турнире в Подмосковье

close
Ксения Клюева

В Домодедово прошел межрегиональный женский хоккейный турнир «Второе дыхание» среди женских команд, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Всего в турнире приняли участие более 200 спортсменок в составах 10 команд из семи городов.

По итогам турнира золото получила ЖХК «Гроза» (признано в РФ иностранным агентом) из Санкт-Петербурга, второе место заняла ЖХК «Королевы льда» из Тулы, а обладательницами бронзы стали спортсменки ЖХК «Вега» из Петрозаводска.

Игры турнира «Второе дыхание» проходили в спортивном комплексе «Легенда» и в новом физкультурно-оздоровительном комплексе площадью свыше 4 тыс. кв. метров, открытом в 2024 году. ФОК расположен на территории стадиона «Авангард» и построен по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами