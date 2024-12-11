Жители Липецкой области стали вдвое быстрее получать социальные выплаты

Своевременная выплата социальных льгот является одной из приоритетных задач для правительства Липецкой области. Об этом на международной конференции AI Journey рассказала заместитель губернатора региона Ольга Белоглазова.

По ее словам, правительство области кардинально сократило срок выплаты социальных пособий жителям региона с помощью технологий искусственного интеллекта от Сбера.

«Внедрение платформы Process Mining от Сбера значительно повысило эффективность системы социальной защиты в регионе. Мы оперативно принимаем решения, минуя долгие и затратные исследования. Теперь за один день выполняется объем задач, который раньше занимал две недели», — сказала она.

Отмечается, что с помощью решения Сбера удалось за три недели провести обработку и анализ всех обращений жителей региона на различные меры социальной поддержки за 2024 год из разных каналов коммуникаций, а это 280 сценариев предоставления мер поддержки. Для ручной обработки такого количества заявок потребовалось бы два года работы команды управления социальной политики Липецкой области.

Белоглазова уточнила, что правительство области сократило скорость принятия решения о выплате с 21 до 12 дней. По ее словам, в будущем планируется уменьшить этот срок до одного дня с помощью активного применения искусственного интеллекта.

Как рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Финансы» Сбера Тарас Скворцов, применение Process Mining от Сбера позволит сократить сроки оказания услуг гражданам и уменьшить расходы региональных бюджетов на содержание таких процессов.

«Технология может быть также встроена в здравоохранение, закупки, финансовые процессы, налоговые функции и везде, где используются информационные системы и есть цифровые следы. Успешный опыт применения Process Mining в Липецкой области можно масштабировать на другие регионы», — добавил он.