Почтовый сервис Gmail назвали опасным для российских пользователей

Gmail представляет опасность для российских пользователей из-за проблем с двухфакторной аутентификацией. Об этом рассказал управляющий партнер агентства «Смена» (Группа AIC) Артем Геллер.

По его словам, эта технология контроля доступа является важным элементом для защиты персональных данных.

«Поэтому ради безопасности своих персональных данных лучше перейти на отечественные почтовые сервисы, которые работают стабильнее, безопаснее и быстрее реагируют на проблемы», — добавил он.

В свою очередь, заместитель председателя Общественного совета при Минцифры России, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, заместитель гендиректора – руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов напомнил, что Gmail уже не раз подводил российских пользователей.

«Даже двухфакторная не гарантирует защиту и конфиденциальность. В противовес этому стоит выбирать отечественные почтовые сервисы, которые предлагают более лучшую защиту и поддержку, которая действительно заинтересована в том, чтобы помочь пользователю. Отечественные почтовые сервисы нацелены на создание комфортного и безопасного онлайн-пространства для пользователей», — отметил он.

По данным компании Demandsage, на конец октября этого года у Gmail уже более 1,8 млрд пользователей по всему миру, а ежемесячно платформу посещают 10 млрд раз.

При этом, по данным «Лаборатории Касперского», в 2024 году участились изощренные атаки с использованием искусственного интеллекта для создания поддельных электронных писем и веб-сайтов. Отмечается, что мошенники обманом мотивируют пользователей переходить по фишинговым ссылкам, загружать опасные вложения и устанавливать вредоносные приложения. Целью злоумышленников являются пользователи западных почтовых сервисов, особенно Gmail.