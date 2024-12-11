Старшеклассник грозился взорвать школу из-за того, что у него заболел живот

В Казани правоохранители устанавливают обстоятельства сообщения в скорую помощь о ложном минировании в школе, звонок поступил от одного из учеников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Инцидент произошел в школе №34, в экстренные службы обратился ученик одиннадцатого класса. Юноша угрожал взорвать школу, если к нему не придет скорая помощь, из-за разболевшегося живота.

Медики, прибывшие на вызов, осмотрели подростка, в помощи он не нуждался. Школьника доставили в отдел ПДН вместе с матерью — учительницей информатики. Женщина заступилась за сына, объяснив, что оператор не расслышала слова подростка, он якобы не говорил, что намерен взорвать школу, а имел в виду, что у него от боли взорвется живот. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Благовещенске осудили подростка, сообщавшего о бомбах в школах. Несовершеннолетнего признали виновным и приговорили к 80 часам обязательных работ. Помимо этого, подросток должен возместить все затраты и ущерб.

Ранее челябинский подросток не хотел идти на экзамен и «заминировал» школу.