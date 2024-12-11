Стало известно, кто отец ребенка 14-летней роженицы из Рязани

Отцом ребенка 14-летней девушки-подростка, которая родила в Рязанском перинатальном центре, стал 17-летний юноша. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на собственный источник.

По информации СМИ, несовершеннолетняя роженица — цыганка и она забеременела от 17-летнего супруга. По словам родителей несовершеннолетних, отношения были устроены с согласия детей и у них все серьезно.

«Такие случаи в цыганских парах не редкость. Отец ребенка не достиг возраста уголовного преследования», — уточнил источник журналистов.

До этого перинатальный центр поделился новостью о 14-летней роженице и объяснил столь ранний возраст для замужества и родов «традиционным для определенных национальностей», чем спровоцировал волну негодования в комментариях. Пользователи напомнили о возрасте «согласия» в России, а также поинтересовались, сколько лет отцу младенца.

Ранее петербургские врачи приняли роды у школьницы, которая весила меньше 40 кг.