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В Калининграде после ДТП микроавтобус протаранил остановку, два человека пострадали

В Калининграде микроавтобус после ДТП врезался в остановку с людьми

В Калининграде пешеходы пострадали во время ДТП с участием микроавтобуса. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на улице Горького. По предварительным данным, водитель на машине марки Audi столкнулся с микроавтобусом, после чего второй участник вылетел с проезжей части и въехал в остановку. В момент произошедшего на ней были люди.

«Госпитализированы две женщины, ожидавшие общественный транспорт. Одна из них находится в тяжелом состоянии», – сообщается в публикации.

Серьезные травмы получил водитель микроавтобуса, спасти его не удалось.

На кадрах с места инцидента заметно, что Audi въехал в столб, часть машины смяло. Микроавтобус упал на бок.

На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Из-за ДТП движение на улице Сибирякова затруднено. Водителям порекомендовали выбрать альтернативный маршрут.

Ранее в Подмосковье Toyota на полном ходу снесла остановку с людьми и попала на видео.

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