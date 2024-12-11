ФСБ задержала бывшего первого замгендиректора корпорации развития Карелии

Сотрудники ФСБ задержали бывшего первого замгендиректора «Корпорации развития Республики Карелия» Алекси Раумо. Об этом пишет газета «Фактор».

По данным издания, вечером 10 декабря сотрудники ФСБ и Следственного комитета надели на него наручники в фойе гостиницы «Питер Инн» и увели. В руках у Раумо был объемный пакет, рассказали свидетели.

В январе 2022 года Раумо возглавил «Центр привлечения иностранных инвестиций в Карелию» и пообещал привлечь в нашу республику инвестора с миллиардом евро. Спустя время он занял должность первого заместителя гендиректора Корпорации развития Карелии.

В марте 2023 года Раумо встречался с послом Уганды в России Мозесом Кизиге. Представителям этой африканской страны он сообщил, что опыт карельских форелеводов могут использовать на территории Уганды, где находится озеро Виктория. В нем Раумо предложил выращивать рыбу и «кормить не только жителей Уганды, но и всего африканского сообщества».

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