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ФСБ задержала бывшего первого замгендиректора корпорации развития Карелии

В Петрозаводске задержали экс-главу Центра привлечения инвестиций Раумо

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Центр привлечения иностранных инвестиций в РК/VK

Сотрудники ФСБ задержали бывшего первого замгендиректора «Корпорации развития Республики Карелия» Алекси Раумо. Об этом пишет газета «Фактор».

По данным издания, вечером 10 декабря сотрудники ФСБ и Следственного комитета надели на него наручники в фойе гостиницы «Питер Инн» и увели. В руках у Раумо был объемный пакет, рассказали свидетели.

В январе 2022 года Раумо возглавил «Центр привлечения иностранных инвестиций в Карелию» и пообещал привлечь в нашу республику инвестора с миллиардом евро. Спустя время он занял должность первого заместителя гендиректора Корпорации развития Карелии.

В марте 2023 года Раумо встречался с послом Уганды в России Мозесом Кизиге. Представителям этой африканской страны он сообщил, что опыт карельских форелеводов могут использовать на территории Уганды, где находится озеро Виктория. В нем Раумо предложил выращивать рыбу и «кормить не только жителей Уганды, но и всего африканского сообщества».

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