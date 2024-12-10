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Альфонс обокрал жительницу Подмосковья на полмиллиона рублей

В Подмосковье альфонс полгода обворовывал возлюбленную

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Химках сотрудники полиции задержали уроженца Тульской области, который за полгода украл у своей возлюбленной полмиллиона рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 26-летняя жительница Химок, женщина сообщила, что у нее похищены ювелирные изделия и деньги на общую сумму более 570 тысяч рублей. Выяснилось, что к краже причастен 39-летний возлюбленный потерпевшей.

«Злоумышленник пояснил, что на протяжении полугода через приложение банка переводил денежные средства сожительницы на свой счет, а также похитил ее ювелирные изделия. Украденное имущество продал, а денежные средства потратил на личные нужды», — сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Возбуждено уголовное дело о краже, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее россиянин подменилhttps://www.gazeta.ru/social/news/2024/11/18/24409915.shtml накопления возлюбленной на билеты банка приколов.

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