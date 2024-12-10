«Единая Россия» расширит линейку мероприятий партпроекта «Цифровая Россия»

«Единая Россия» планирует расширить линейку мероприятий партийного проекта «Цифровая Россия». Об этом рассказал врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев.

По его словам, в текущий момент «Единая Россия» занимается перезагрузкой всех партийных проектов. При этом он добавил, что партия планирует начать работу с Минцифры над устранением цифрового неравенства в регионах.

«Запланированы мероприятия по обучению цифровой грамотности и навыкам противодействия киберпреступности и защиты от мошенников в интернете, обучению ветеранов СВО востребованным цифровым специальностям и оказанию помощи школьникам, которые проживают в приграничных регионах и учатся дистанционно», — приводятся слова Якушева на сайте партии.

Врио секретаря генсовета «Единой России» напомнил, что данный партпроект направлен на достижение национальной цели цифровой трансформации экономики и социальной сферы. Кроме того, он способствует реализации положений народной программы партии, которые связаны с упрощением получения госуслуг за счет развития цифровых сервисов.