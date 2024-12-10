В России появится лаборатория исследования ИИ для внедрения алгоритмов в бизнес

Центральный университет и Институт AIRI создадут совместную Лабораторию искусственного интеллекта (ИИ), анализа данных и моделирования для внедрения новых алгоритмов в бизнес и подготовки ученых нового поколения, сообщает пресс-служба университета.

Руководителем лаборатории будет ученый мирового уровня, профессор Центрального университета, ведущий научный сотрудник AIRI Александр Горбань. Студенты вуза смогут написать диплом под руководством профессора и построить научную карьеру.

Профессор Александр Горбань, доктор физико-математических наук, работает во многих областях фундаментальной и прикладной науки, включая статистическую физику, неравновесную термодинамику, теорию машинного обучения и математическую биологию.

Им опубликовано более 20 книг и 250 научных статей. Более 30 учеников профессора Горбаня имеют научную степень, из них 7 — степень доктора наук.

Специалисты лаборатории будут заниматься мультиагентными гетерогенными системами ИИ, практическим анализом больших коллекций данных из разных областей и другими направлениями.

В Центральном университете отметили, что создание лаборатории позволит существенно ускорить прогресс в области ИИ и обучения нейронных сетей.

Как отметил профессор Горбань, студент, выпускающийся из учебного заведения, должен понимать, где он может применить свои знания.

«Позиция Центрального университета в этом плане очень верная, на мой взгляд — начиная от осознанного выбора своей профессии и заканчивая стажировками в компаниях-партнерах», — сказал он.

По словам ректора Центрального университета Евгения Ивашкевича, открытие лаборатории является значительным шагом на пути к развитию российского ИТ-сообщества.

«Популяризация ИИ в России позволит будущим поколениям принимать активное участие в создании инновационных решений в этой стратегический важной сфере», — отметил он.