На ВДНХ покажут уникальную картину Александра Герасимова

Полотно Александра Герасимова «Выступление И.В. Сталина на заседании II Всесоюзного съезда колхозников-ударников для рассмотрения проекта устава сельскохозяйственной артели», созданное в 1953 году, представят в центре ЭКСПО на ВДНХ, сообщается на сайте ВДНХ.

На полотне размером 6,75 на 11 метров изображены делегаты II Всесоюзного съезда колхозников и ударников труда, который проходил с 11 по 17 февраля 1935 года. На том съезде было принято решение создать в Москве Всесоюзную сельскохозяйственную выставку.

Вместе с Герасимовым над полотном трудились Г. Горелов, Н. Денисовский, Н. Дрючин, Р. Зенькова и А. Папикян.

Полотно Герасимова в аварийном состоянии нашли в 2014 году на цокольном этаже павильона №1 «Центральный».

Во время работ по восстановлению полотна специалисты удалили с поверхности загрязнения и укрепили красочный слой специальным клеем.

Напомним, 21 ноября в павильоне №1 «Центральный» на ВДНХ открылась экспозиция Третьяковской галереи «#ТретьяковскаНаВДНХ». Она продлится до сентября 2025 года.