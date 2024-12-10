В Ванкувере открылась конференция по искусственному интеллекту

Ученые из AIRI и Сбера презентуют 17 научных статей на международной конференции NeurIPS, которая открылась 10 декабря в Ванкувере, сообщает пресс-служба Сбера.

На конференции ученые расскажут об обновлении самого большого в мире датасета квантово-химических свойств лекарственных молекул, новых методах оптимизации в машинном обучении и других темах.

Как отметил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев, наука движет вперед развитие ИИ.

«Любая технология начинается с научного открытия, потом идут ее пилотирование и промышленное внедрение. В AI-сфере путь от идеи до реализации становится все короче — отсюда и бум релизов, когда новые версии моделей выходят каждую неделю», — рассказал он.

По словам профессора РАН, генерального директора Института AIRI, профессора Сколтеха Ивана Оселедца, участие в международных конференциях высокого уровня помогает быть в курсе последних достижений.

Напомним, конференция NeurIPS проходит ежегодно с 1987 года.