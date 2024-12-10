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«Без излишеств»: в Госдуме рассказали, как «бодро» встретить утро 1 января

Депутат Леонов: россиянам с хроническими заболеваниям нужно знать меру в Новый год

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Konstantin Aksenov/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы бодро встретить утро 1 января, россиянам нужно рано лечь спать и не переедать перед сном. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Сергей Леонов. При этом политик подчеркнул, что отказывать себе в празднике не стоит, главное — знать меру.

«Чтобы встретить бодро 1 января, нужно лечь в 10 часов вечера, не кушая перед сном, желательно не выпивая спиртные напитки. Это явно будет противоречить желанию людей. И те, кто захотят встретить новый год весело и активно, в любом случае будут кушать, в том числе и вредную еду. Кто предпочитает, будет употреблять алкогольные напитки. Те, кому совсем весело, будут далеко за полночь отмечать Новый год. Поэтому все должно быть умеренно, без излишеств», — объяснил депутат.

Леонов отметил, что каждый человек лучше знает собственный организм. Особенно внимательными должны быть люди с хроническими заболеваниями.

«Каждый человек для себя знает и норму, и то, что он должен соблюдать. Если один день человек не выспится, то он выспится днем 1 января, следующей ночью. Поэтому здесь не будет критических последствий для здоровья. Единственное, что тем людям, у которых есть хронические заболевания, нужно быть осторожным с едой, с алкогольными напитками и с переутомлением. Поэтому в этом отношении, конечно, нужно знать меру», — заключил он.

Ранее в Госдуме рассказали, как выбрать качественный новогодний подарок ребенку.

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