«Аэрофлот» направит средства от продажи допуслуг в День Конституции на новогодние подарки

Компания «Аэрофлот» направит средства от продажи купленных в День Конституции, 12 декабря, дополнительных услуг на закупку новогодних подарков для жителей пострадавших приграничных регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Если пассажир желает присоединиться к благотворительной акции, но уже приобрел билет, он может докупить в период с 00:00 до 23:59 услугу по выбору места, меню на заказ или провозу багажа сверх установленной нормы.

В авиакомпании рассказали, что представители Народного фронта помогут закупить и доставить подарки жителям приграничных регионов.

5 декабря, в День волонтера, в офисном комплексе компании «Мелькисарово» открылся пункт упаковки подарков.

Десятки добровольцев-сотрудников авиакомпании собрали подарки и вложили в каждый подписанную вручную открытку.

В декабре состоится серия предновогодних встреч с воспитанниками детских домов. В состав шефских команд «Аэрофлота» также войдут сотрудники-волонтеры: пилоты, бортпроводники и работники наземных служб.

Также в «Аэрофлоте» сообщили, что направят выручку от продажи билетов на состоявшийся 27 ноября благотворительный рейс из Москвы в Архангельск на закупку новогодних подарков для воспитанников детских домов в ЛНР, Московской и Владимирской областей.

В тот день на борту лайнера Airbus A321 прошел импровизированный живой концерт народного артиста РФ Игоря Бутмана в сопровождении Московского джазового оркестра.

В «Аэрофлоте» отметили, что полет был выполнен при полной коммерческой загрузке, при этом многие пассажиры специально приобрели билеты на рейс, чтобы принять участие в акции.

В итоге было собрано почти 3 млн рублей, на которые закупили подарки для детей из социальных учреждений.

Напомним, авиакомпания выполнила первый благотворительный перелет из Москвы в Сочи 1 июня, в День защиты детей. Вырученные от продажи билетов средства были направлены на организацию летнего отдыха детей из Лутугинской специальной школы-интерната.