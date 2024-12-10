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Пассажиры совершили более 2,5 млн поездок на Троицкой линии московского метро

Троицкая линия метро Москвы помогла на 6% разгрузить соседние линии

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Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Москвичи и гости столицы совершили более 2,5 млн поездок на Троицкой линии с момента запуска первого участка 7 сентября, сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, после запуска Троицкой линии у более чем 1 млн москвичей появились новые маршруты.

«Благодаря запуску Троицкой линии поездки для более чем 200 тыс. студентов и сотрудников образовательных, научных и медицинских учреждений стали комфортнее и на 25% быстрее», — сказал он.

По его словам, в будущем Троицкая линия свяжет станцию «ЗИЛ» и город Троицк, улучшив тем самым транспортную доступность ТиНАО.

«Расширяем рельсовый каркас столицы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — сказал он.

Также Ликсутов добавил, что пассажиропоток на новых станциях вырос на 16%, а соседние линии разгрузились на 6%.

Ранее Максим Ликсутов рассказал, что станция «Текстильщики» стала одним из крупнейших транспортных узлов столицы.

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