Группа дошкольников избила шестилетнего мальчика в детском саду

В Санкт-Петербурге полиция проводит проверку по факту травмирования шестилетнего мальчика в детском саду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

В ведомстве отметили, что 6 декабря им позвонили из образовательного учреждения на Рыбацком проспекте — медработник проинформировала правоохранителей о травме мальчика. Позже это подтвердили работники больницы, диагностировавшие ребенку компрессионный перелом трех позвонков, закрытый перелом пястной кости кисти без смещения, а также ушиб грудной клетки.

Мать мальчика в беседе с изданием «78.ru» рассказала, что ее сына избил одногруппник вместе с другими сверстниками. По словам матери потерпевшего, дошкольник держал ее сына за шею и кричал «я каратист».

Ранее под Воронежем двухлетнего мальчика избили в детском саду.