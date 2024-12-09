«Единая Россия» провела праздничные мероприятия ко Дню героев Отечества

Партийный проект «Единой России» «Историческая память» сформировался, как ответ текущего поколения следующему. Об этом рассказал врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

По его словам, важно хранить и не позволять никому переписывать страницы нашей истории.

«По всей стране силами наших активистов сохраняется и увековечивается память тех, чей подвиг стал олицетворением мужества и верности Отечеству. Только на марках Почты России увековечены имена 30 Героев России. А памятные таблички с их именами появляются на домах, зданиях школ по всей стране», — подчеркнул он.

Отмечается, что в этот праздничный день по инициативе «Единой России» в обращение вышли 10 новых марок тиражом по 45 тыс. На них увековечены: генерал-майор Владимир Фролов, гвардии подполковник Иван Поздеев, подполковник Александр Аксенов, капитан Андрей Иванов, гвардии старший лейтенант Андрей Ковтун, гвардии старший лейтенант Игорь Насибуллин, гвардии старший лейтенант Шамиль Магомедов, гвардии ефрейтор Александр Власенков, полковник Алексей Катериничев, прапорщик Никита Гусев.

Кроме того, в День героев Отечества прошло награждение участников СВО, входящих в ряды партии. Также бойцы СВО, которые в этом году стали депутатами от «Единой России», провели в регионах уроки мужества и «Разговоры о важном».

«Ветераны СВО приходят и в ряды нашей партии. Многие официально имеют высший отличительный знак доблести и мужества. Но все защитники, и те, кто уже имеют статус ветерана СВО, и те, кто сегодня находятся на огневом рубеже и освобождают города и села Донбасса, – они все наши герои. Мы гордимся ими и всегда будем помнить о высокой цене победы», — отметил Якушев.

Как уточнили в партии, на сегодняшний день более 300 бойцов СВО стали депутатами. Отмечается, что для них было организовано обучение в Высшей партийной школе и обеспечила сопровождение в ходе кампании. При этом эти депутаты вошли в число участников предстоящего съезда «Единой России», который состоится 14 декабря в Москве.