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Объявлены победители детского и молодежного фестиваля циркового искусства «На языке мира»

Цирковой фестиваль в Туле объединил более 150 молодых артистов

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Сергей Конкин/«Росгосцирк»

В Тульском государственном цирке наградили участников IV Международного детского и молодежного циркового фестиваля «На языке мира». Лучшими были признаны номера артистов из российских регионов, Армении, Казахстана и Таджикистана. Об этом сообщили в пресс-службе Росгосцирка.

Фестиваль объединил более 150 юных артистов из России, Казахстана, Армении, Таджикистана, Белоруссии, Вьетнама и других стран.

На протяжении трех дней участники демонстрировали умение работать на высоте, создавать сложные акробатические композиции, удивлять ловкостью и грацией, рассказывая свои истории через пластику, эмоции и техническое мастерство.

Гран-при фестиваля завоевал юный артист компании «Росгосцирк» Артур Воложанин с номером на проволоке «Аллегретто». Его отметили не только члены жюри, но и телевизионные продюсеры — пригласили принять участие в телепроекте «Синяя птица» телеканала «Россия 1».

Золотые награды фестиваля вручили братьям Досбатыровым из Казахстана за гимнастический номер на ремнях «Аманат», москвичке Соне Кибенко, представившей воздушный номер «Алиса», а также воздушным гимнастам из Перми с постановкой «Кукольный домик».

Обладателями серебряных наград стали артистка из Армении, акробаты из Нижнего Тагила, а также эквилибристка из Барнаула.

Бронзу завоевали акробаты из Санкт-Петербурга, а также воздушные гимнастки из ДНР, Таджикистана и Белоруссии.

Кульминацией фестиваля стало красочное гала-шоу, во время которого каждый номер звучал как признание в любви к цирковому искусству.

Председатель жюри, генеральный директор «Росгосцирка» Сергей Беляков отметил, что фестиваль «На языке мира» задает тренды для будущего всей цирковой отрасли, а также становится отправной точкой для дальнейшего развития детских цирковых студий.

«Организаторы фестиваля находятся в постоянном контакте с руководителями студий с точки зрения потребности отрасли в артистах разных жанров. Кроме того, в этом году на фестивале присутствуют директора всех наших филиалов. Они увидели программу и получили возможность познакомиться с сильнейшими детскими цирковыми коллективами своих регионов», — заявил Беляков.

По его словам, это помогает выстраивать взаимодействие внутри отрасли и способствует развитию циркового искусства в регионах России.

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