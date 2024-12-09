Объявлены победители детского и молодежного фестиваля циркового искусства «На языке мира»

В Тульском государственном цирке наградили участников IV Международного детского и молодежного циркового фестиваля «На языке мира». Лучшими были признаны номера артистов из российских регионов, Армении, Казахстана и Таджикистана. Об этом сообщили в пресс-службе Росгосцирка.
Фестиваль объединил более 150 юных артистов из России, Казахстана, Армении, Таджикистана, Белоруссии, Вьетнама и других стран.
На протяжении трех дней участники демонстрировали умение работать на высоте, создавать сложные акробатические композиции, удивлять ловкостью и грацией, рассказывая свои истории через пластику, эмоции и техническое мастерство.
Гран-при фестиваля завоевал юный артист компании «Росгосцирк» Артур Воложанин с номером на проволоке «Аллегретто». Его отметили не только члены жюри, но и телевизионные продюсеры — пригласили принять участие в телепроекте «Синяя птица» телеканала «Россия 1».
Золотые награды фестиваля вручили братьям Досбатыровым из Казахстана за гимнастический номер на ремнях «Аманат», москвичке Соне Кибенко, представившей воздушный номер «Алиса», а также воздушным гимнастам из Перми с постановкой «Кукольный домик».
Обладателями серебряных наград стали артистка из Армении, акробаты из Нижнего Тагила, а также эквилибристка из Барнаула.
Бронзу завоевали акробаты из Санкт-Петербурга, а также воздушные гимнастки из ДНР, Таджикистана и Белоруссии.
Кульминацией фестиваля стало красочное гала-шоу, во время которого каждый номер звучал как признание в любви к цирковому искусству.
Председатель жюри, генеральный директор «Росгосцирка» Сергей Беляков отметил, что фестиваль «На языке мира» задает тренды для будущего всей цирковой отрасли, а также становится отправной точкой для дальнейшего развития детских цирковых студий.
«Организаторы фестиваля находятся в постоянном контакте с руководителями студий с точки зрения потребности отрасли в артистах разных жанров. Кроме того, в этом году на фестивале присутствуют директора всех наших филиалов. Они увидели программу и получили возможность познакомиться с сильнейшими детскими цирковыми коллективами своих регионов», — заявил Беляков.
По его словам, это помогает выстраивать взаимодействие внутри отрасли и способствует развитию циркового искусства в регионах России.