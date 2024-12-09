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Спортсменка из Подмосковья победила на этапе кубка РФ по биатлону

Подмосковная биатлонистка стала победительницей этапа кубка РФ

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Министерство физической культуры и спорта Московской области

Биатлонистка из Подмосковья Анастасия Зырянова впервые заработала золото на II этапе кубка РФ, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Как отметила Анастасия Зырянова, эта гонка в женском спринте на 7,5 км стала лучшей в ее карьере.

Спортсменка Зырянова смогла пройти гонку за 21 минуту и 50,7 секунды, заняв первое место. Серебро взяла Полина Плюснина из Ямало-Ненецкого автономного округа, а третье место заняла представительница Новосибирской области Анастасия Гришина.

Победа в спринте позволила Анастасии Зыряновой попасть в топ-10 общего зачета Кубка страны.

​Второй этап Кубка России по биатлону проходил с 6 по 8 декабря в Ханты-Мансийске.

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