Спортсменка из Подмосковья победила на этапе кубка РФ по биатлону

Биатлонистка из Подмосковья Анастасия Зырянова впервые заработала золото на II этапе кубка РФ, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Как отметила Анастасия Зырянова, эта гонка в женском спринте на 7,5 км стала лучшей в ее карьере.

Спортсменка Зырянова смогла пройти гонку за 21 минуту и 50,7 секунды, заняв первое место. Серебро взяла Полина Плюснина из Ямало-Ненецкого автономного округа, а третье место заняла представительница Новосибирской области Анастасия Гришина.

Победа в спринте позволила Анастасии Зыряновой попасть в топ-10 общего зачета Кубка страны.

​Второй этап Кубка России по биатлону проходил с 6 по 8 декабря в Ханты-Мансийске.