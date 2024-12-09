Высшая школа экономики и Гнесинка запустили программу двух дипломов для продюсеров

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (ВШЭ) и Российская академия музыки имени Гнесиных запустят совместную образовательную программу в сетевой магистратуре по направлению «Продюсер музыкальной индустрии». Об этом сообщили в пресс-службе НИУ ВШЭ.

В вузе отметили, что новаторская программа объединяет экспертные знания в сфере менеджмента, медиакоммуникаций и цифровых технологий, которые аккумулировал НИУ ВШЭ с глубокими профессиональными компетенциями в области музыковедения сотрудников РАМ им. Гнесиных.

Пройдя обучение, выпускники получат два диплома с квалификациями «магистр» — НИУ ВШЭ и РАМ им. Гнесиных.

Разработчиками образовательной программы стали представители профессорско-преподавательского состава факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ и кафедры продюсерства исполнительских искусств РАМ им. Гнесиных.

Академическим руководителем программы стал эксперт ВШЭ, академик Российской академии радио (РАР), вице-президент «Мультимедиа Холдинга» Сергей Горбачев.

Проектным руководителем программы — заведующий кафедрой продюсерства исполнительских искусств РАМ им. Гнесиных, эксперт Института кино факультета креативных индустрий ВШЭ Олег Иванов.

Обучение будет проводиться в корпусах двух вузов, а также на базе индустриальных партнеров программы.

Для поступления абитуриенту необходимо собрать портфолио, написать мотивационное письмо и пройти собеседование. Подать заявку на программу можно уже сейчас на сайте.

Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов отметил, что для создателей программы было важно, с одной стороны, подготовить ее так, чтобы она отвечала существующему сегодня запросу креативных индустрий, а с другой — сделать это совместно с партнером, который обладает сильной отраслевой экспертизой и авторитетом в профессиональном сообществе.

«Партнерство НИУ ВШЭ и РАМ им. Гнесиных откроет перед выпускниками программы двух дипломов новые возможности на рынке труда», — заявил Анисимов.

По словам ректора РАМ им. Гнесиных Александра Рыжинского, ведущие вузы — лидеры в своих областях, намерены, объединив усилия, создать новый базис для подготовки продюсеров в России.

«Наше сотрудничество станет значимым шагом в развитии креативных индустрий в России, предоставив студентам уникальные возможности для профессионального роста и реализации творческих проектов», — сказал Рыжинский.