Лучшие волонтерские отряды наградили в Подмосковье

В Московской области наградили 63 добровольческих отряда в рамках проекта «Волонтерские рекорды первых», сообщает пресс-служба министерства образования региона.

На протяжении 8 месяцев добровольцы из образовательных учреждений Подмосковья принимали участие в соревнованиях в 3 форматах: самостоятельно, с семьей и в составе волонтерского отряда.

По итогам соревнований отряды «Лев за добро» из Пушкино и «Сила добрых сердец» из Серебряных прудов набрали наибольшее количество баллов.

Лучшие волонтеры и кураторы получили благодарственные письма и ценные призы от регионального отделения Движения Первых.

Также кураторы были приглашены на итоговый форум регионального движения «Волонтеры Подмосковья», который пройдет 9–10 декабря 2024 года.