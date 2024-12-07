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Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с полисами ОМС

Эксперт Храпунова: мошенничество с полисами ОМС дает доступ к «Госуслугам»

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SB Arts Media/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники создали новую схему, в ходе которой используются полисы обязательного медицинского страхования (ОМС), с целью получения доступа к «Госуслугам» россиян. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказала эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков», куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова.

«На сегодняшний день мы фиксировали рассказы мошенников о том, что из-за обязательного обновления данных действующий у человека полис перестанет работать, дезактивируется», — сообщила собеседница агентства.

Специалист пояснила, что в ходе исполнения схемы обмана мошенники просят пользователя якобы обновить персональную информацию, в результате чего получают код аутентификации из СМС, который предоставляет им возможность войти в личный кабинет на портале «Госуслуги».

Храпунова напомнила, что код из СМС нельзя сообщать ни при каких условиях третьим лицам, сравнив этот код с ключами от квартиры.

Кроме того, эксперт призвала помнить, что все обновления полиса страховые компании делают самостоятельно, тогда как старые данные на «Госуслугах» обновляются автоматически.

До этого маркетолог PGR Agency Анастасия Бастрыкина рассказала о «новогодней» схеме мошенничества в Telegram. По словам эксперта, мошенники устраивают в мессенджере фальшивые розыгрыши, выуживая при их помощи персональные данные пользователей.

Бастрыкина напомнила, что при проведении настоящих розыгрышей и других акций от пользователей никогда не потребуют предоставить персональные данные для получения приза или участия в акции.

Ранее работников Apple обвинили в крупном мошенничестве на благотворительности.

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