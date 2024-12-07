В Москве сиделка украла коллекционные монеты у ветерана Великой Отечественной войны

В Москве задержали подозреваемую в ограблении ветерана, женщина вынесла из квартиры пенсионера коллекционные монеты. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным следствия, 39-летняя подозреваемая работала сиделкой у пожилого москвича и помогала ему по хозяйству. В одной из запертых комнат она обнаружила несколько альбомов с коллекционными монетами и решила похитить их.

Злоумышленница несколько раз тайно проникала в комнату, откуда похищала альбомы, которые продавала, получая деньги на банковскую карту. Похищенные у ветерана Великой Отечественной войны вещи были обнаружены в пункте скупки на улице Никольская в центре Москвы, ущерб составил 300 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что в Амурской области домработница украла элитный алкоголь у работодателя. Мужчина с супругой оставили жилье под присмотром домработницы и уехали почти на полтора месяца. За это время женщина брала из бара бутылки с коньяком, виски и ликером и распивала их в компании брата. За время отсутствия хозяев россиянка почти полностью опустошила их коллекцию спиртных напитков, общий ущерб составил 182 тысячи рублей.

Ранее мужчина ворвался в дом к 90-летнему инвалиду и отобрал у него только что полученную пенсию.