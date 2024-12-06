Сбер поможет построить многоквартирный дом для военных в подмосковной Кубинке

В городе Кубинка Московской области состоялась торжественная закладка камня, приуроченная к строительству многоквартирного дома для семей военнослужащих 45-й бригады спецназа ВДВ. Дом будет построен при поддержке Сбера. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

В закладке камня приняли участие президент Сбера Герман Греф, губернатор Московской области Андрей Воробьев, заместитель Министра обороны Юнус-Бек Евкуров, а также заместитель командующего ВДВ Анатолий Концевой и командир 45-й бригады Вадим Паньков.

Здание будет 12-этажным, из двух корпусов на 334 квартиры. Один этаж сделают подземным: там будет парковка.

Завершить строительство собираются в 2027 году.

Президент Сбера Герман Греф отметил, что те, кто прошел школу армии и спецназа, не понаслышке знают, что такое защищать Родину.

«За спинами этих ребят мы себя чувствуем уверенно. Есть хорошая русская поговорка «Мой дом — моя крепость». Эти ребята — крепость нашей страны. И для нас большая честь — построить крепость для них и их семей, чтобы у них в тылу было все в порядке», — заявил глава компании.

Он добавил, что семьи бойцов будут жить в достойных условиях.

Юнус-Бек Евкуров назвал строительство дома «большим мотиватором для военнослужащих».

«Потому что они будут знать: где бы они ни выполняли задачи, государство всегда найдет возможность сделать все, чтобы тыл был прикрыт», — пояснил замминистра.

Андрей Воробьев отметил, что воинское соединение, для бойцов которого возведут дом, на протяжении десятилетий проявляет свои лучшие профессиональные качества по защите страны.